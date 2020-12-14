Стало известно, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол

В среднем по России стоимость новогоднего стола в нынешнем сезоне составляет около 5,7 тысячи рублей. Специалисты сервиса доставки продуктов "Сбермаркет" и сервиса по поиску сотрудников "Работа.ру" сравнили эти цифры со средними максимальными зарплатами в разных регионах. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

— Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, "Мимоза" и селёдка под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что наиболее доступными перечисленные угощения будут для водителей — средняя зарплата по стране до 90 107 рублей, а также машинистов — до 93 180 рублей и врачей — до 86 440 рублей. Классический новогодний стол обойдётся им примерно в 6% от получки.

А вот сложнее всего устроить новогодний праздник будет бухгалтерам, на это может уйти около 17% от зарплаты в 33 тысячи рублей, похожая ситуация — среди уборщиков помещений сферы услуг, а также администраторов в торговле, пекарей и юристов.

Если же говорить о городах, то незаметнее всего новогодний стол скажется на бюджете водителей, которые работают в Москве (средняя зарплата — до 105 012 рублей), а сложнее всего составить праздничное меню будет упаковщикам в Новосибирске (до 24 500 рублей) и уборщикам в Екатеринбурге (до 28 000 рублей).

В ходе исследования были проанализированы средние цены на продукты более чем в 140 городах России и зарплатные предложения по популярным вакансиям. При подсчёте эксперты не стали учитывать алкогольные напитки.

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