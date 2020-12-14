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Регион
Опубликовано 14 декабря 2020, 09:43
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В России предложили повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Сейчас размер выплаты составляет 1,4 миллиона рублей.

Страховые суммы по вкладам для родителей несовершеннолетних детей могут быть увеличены. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По данным RT, депутат обратил внимание на то, что возмещения по вкладам в банке, в отношении которых наступил страховой случай, выплачиваются держателям счетов в 100-процентном размере суммы вклада, но не более 1,4 миллиона рублей. На такую сумму, отмечает Власов, могут рассчитывать все — как семьи с детьми, так и без детей. При этом те, у кого есть ребёнок, могли бы использовать свои вклады как ресурс для его содержания или в качестве накоплений для оплаты его образования.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части увеличения страховой суммы вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 миллиона рублей) за каждого несовершеннолетнего ребёнка, который находится у него на иждивении на момент наступления страхового случая, — написал депутат.

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Алексей Дёмин
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