В России предложили повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми

По данным RT, депутат обратил внимание на то, что возмещения по вкладам в банке, в отношении которых наступил страховой случай, выплачиваются держателям счетов в 100-процентном размере суммы вклада, но не более 1,4 миллиона рублей. На такую сумму, отмечает Власов, могут рассчитывать все — как семьи с детьми, так и без детей. При этом те, у кого есть ребёнок, могли бы использовать свои вклады как ресурс для его содержания или в качестве накоплений для оплаты его образования.