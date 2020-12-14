На Урале суд не стал арестовывать мать, которая полгода морила голодом дочь в шкафу

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в отношении 37-летней местной жительницы, которая в течение полугода прятала в шкафу новорождённую дочь и морила её голодом. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СКР, женщине вынесен запрет на совершение определённых действий.

В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодом Ребёнок ведёт себя очень активно и любознательно.

Как сообщал Лайф, в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Выяснилось, что девочку долгое время подкармливал старший брат. Знакомые семьи рассказали, что он вычитал в Интернете, чем кормят грудничков.