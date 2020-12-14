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На Урале суд не стал арестовывать мать, которая полгода морила голодом дочь в шкафу

Женщине вынесен запрет на совершение определённых действий на время следствия.

14 декабря 2020, 05:26
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в отношении 37-летней местной жительницы, которая в течение полугода прятала в шкафу новорождённую дочь и морила её голодом. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СКР, женщине вынесен запрет на совершение определённых действий.

Запрет определённых действий суд избрал, — заявил РИА "Новости" представитель ведомства, уточнив, что следствие настаивало на домашнем аресте.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.

В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодом

В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодом

Ребёнок ведёт себя очень активно и любознательно.

Как сообщал Лайф, в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Выяснилось, что девочку долгое время подкармливал старший брат. Знакомые семьи рассказали, что он вычитал в Интернете, чем кормят грудничков.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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