Познер объяснил свои слова про комплекс неполноценности у россиян

Среди россиян распространено "ощущение своего величия" и снисходительное отношение к собственному народу. А с другой стороны, у некоторых граждан России проявляется довольно подобострастное отношение к Западу. Этих крайностей необходимо избегать, считает Владимир Познер. Так телеведущий пояснил свои слова о том, что неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются главными причинами отрицательного отношения россиян к демократии.

— Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — "товарищи, пропустите!" — и так далее. А с другой стороны — "да мы же лучшие". И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму, — пояснил Познер в интервью ТАСС.

Телеведущий добавил, что нередко становился свидетелем того, как россияне хвалились тем, что замечательно провели отдых, где "не было ни одного русского". Познер заметил, что услышать такие слова, например, от француза или испанца по отношению к собственным согражданам просто невозможно.

— Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о "комплексе неполноценности". У меня большой опыт общения с первой эмиграцией, к которой относится и мой отец. И они все обожают Россию и русское. И у них нет этого снисходительного отношения, что "там нет русских, слава богу", — заявил Познер.

Ранее Познер рассказал, могут ли США расколоться на два государства из-за выборов.