"Она летает, чёрт возьми!" С космодрома Плесецк успешно запустили "Ангару-А5"
Событие уже эмоционально прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото © Twitter / Дмитрий Рогозин
С космодрома Плесецк в Архангельской области запущена ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Как добавили в Минобороны России, спустя 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" успешно отделился от третьей ступени.
— Она летает, чёрт возьми! — эмоционально отреагировал на запуск в Twitter глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Ранее Лайф рассказывал о перспективах ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" за пределами внутреннего рынка.
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