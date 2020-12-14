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"Она летает, чёрт возьми!" С космодрома Плесецк успешно запустили "Ангару-А5"

Событие уже эмоционально прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

14 декабря 2020, 06:50
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/Rogozin/status/1338365963306225664" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Дмитрий Рогозин</p>

Фото © Twitter / Дмитрий Рогозин

С космодрома Плесецк в Архангельской области запущена ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Как добавили в Минобороны России, спустя 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" успешно отделился от третьей ступени.

Она летает, чёрт возьми! — эмоционально отреагировал на запуск в Twitter глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Битва космических грузовиков. В чём разница между "Протоном" и "Ангарой"

Битва космических грузовиков. В чём разница между "Протоном" и "Ангарой"

Ранее Лайф рассказывал о перспективах ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" за пределами внутреннего рынка.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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