"Она летает, чёрт возьми!" С космодрома Плесецк успешно запустили "Ангару-А5"

С космодрома Плесецк в Архангельской области запущена ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Как добавили в Минобороны России, спустя 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" успешно отделился от третьей ступени.