СКР заочно предъявил обвинение трём литовским судьям

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение литовским судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу из-за заведомо неправосудного приговора в отношении более чем 50 россиян, которые обвинялись в гибели демонстрантов в Вильнюсе в 1991 году.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Вильнюсский окружной суд Литвы не имел права на вынесение подобных приговоров, поскольку в январе 1991 года республика ещё входила в состав СССР.

— В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, — сказала Светлана Петренко.

Как сообщал Лайф, судебные заседания по "делу о событиях 13 января" начались в Литве в 2016 году. Главными обвиняемыми были граждане РФ Юрий Мель и Геннадий Иванов. Литовская прокуратура утверждала, что они причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Тогда в ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены.