СКР заочно предъявил обвинение трём литовским судьям
Они вынесли приговоры в отношении россиян по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение литовским судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу из-за заведомо неправосудного приговора в отношении более чем 50 россиян, которые обвинялись в гибели демонстрантов в Вильнюсе в 1991 году.
Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Вильнюсский окружной суд Литвы не имел права на вынесение подобных приговоров, поскольку в январе 1991 года республика ещё входила в состав СССР.
— В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, — сказала Светлана Петренко.
Суд Литвы заочно приговорил экс-министра обороны СССР к 10 годам тюрьмыПо мнению литовских судей, Дмитрий Язов виновен в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Как сообщал Лайф, судебные заседания по "делу о событиях 13 января" начались в Литве в 2016 году. Главными обвиняемыми были граждане РФ Юрий Мель и Геннадий Иванов. Литовская прокуратура утверждала, что они причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Тогда в ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены.
Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было. Кроме того, литовские власти отказались пускать российских журналистов и дипломатов на судебное заседание по этому делу.
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