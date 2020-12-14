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СКР заочно предъявил обвинение трём литовским судьям

Они вынесли приговоры в отношении россиян по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году.

14 декабря 2020, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение литовским судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу из-за заведомо неправосудного приговора в отношении более чем 50 россиян, которые обвинялись в гибели демонстрантов в Вильнюсе в 1991 году.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Вильнюсский окружной суд Литвы не имел права на вынесение подобных приговоров, поскольку в январе 1991 года республика ещё входила в состав СССР.

В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка, — сказала Светлана Петренко.

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По мнению литовских судей, Дмитрий Язов виновен в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Как сообщал Лайф, судебные заседания по "делу о событиях 13 января" начались в Литве в 2016 году. Главными обвиняемыми были граждане РФ Юрий Мель и Геннадий Иванов. Литовская прокуратура утверждала, что они причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Тогда в ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены.

Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было. Кроме того, литовские власти отказались пускать российских журналистов и дипломатов на судебное заседание по этому делу.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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