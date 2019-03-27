Суд Литвы заочно приговорил экс-министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы

По мнению литовских судей, Дмитрий Язов виновен в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В Вильнюсе суд по делу о событиях января 1991 года в Литве вынес обвинительный приговор в отношении экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова. Бывший советский министр заочно приговорён к 10 годам лишения свободы.

— Суд постановил признать Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет, — заявила в ходе процесса председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики и выходе из состава СССР. В январе 1991 года в Вильнюсе вспыхнули несанкционированные акции протеста. Для обеспечения правопорядка в город были переброшены подразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены. В Литве всю ответственность за произошедшее возложили исключительно на Москву. Российские власти в свою очередь неоднократно отмечали, что Литва использует трагедию в политических целях.