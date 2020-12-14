Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Говорить о положительной динамике можно тогда, когда на протяжении нескольких дней фиксируется примерно одинаковое количество свободных коек, проведённых тестов и умерших.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Россия вышла на плато по коронавирусу, однако окончательно распространение инфекции остановится только после того, как с ковидом проконтактирует около 70% населения — переболев или получив вакцину. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
— Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато — да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, — цитирует Жемчугова РИА "Новости".
Учёные выяснили, что коронавирус заставляет антитела воевать с собственным организмомИз-за этого инфекция протекает дольше и тяжелее.
По его словам, говорить о плато и о положительной динамике борьбы с коронавирусом можно тогда, когда на протяжении нескольких дней фиксируется примерно одинаковое количество свободных коек, проведённых тестов и умерших.
Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что сегодня ни в одном российском регионе не наблюдается высоких показателей распространения коронавируса ("красная зона"). При этом только три субъекта остались в так называемой светло-красной зоне: Дагестан, Крым и Брянская область.
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