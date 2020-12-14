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Иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Говорить о положительной динамике можно тогда, когда на протяжении нескольких дней фиксируется примерно одинаковое количество свободных коек, проведённых тестов и умерших.

14 декабря 2020, 08:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Россия вышла на плато по коронавирусу, однако окончательно распространение инфекции остановится только после того, как с ковидом проконтактирует около 70% населения — переболев или получив вакцину. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато — да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, — цитирует Жемчугова РИА "Новости".

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Из-за этого инфекция протекает дольше и тяжелее.

По его словам, говорить о плато и о положительной динамике борьбы с коронавирусом можно тогда, когда на протяжении нескольких дней фиксируется примерно одинаковое количество свободных коек, проведённых тестов и умерших.

Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что сегодня ни в одном российском регионе не наблюдается высоких показателей распространения коронавируса ("красная зона"). При этом только три субъекта остались в так называемой светло-красной зоне: Дагестан, Крым и Брянская область.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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