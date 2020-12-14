Банкир рассказал, когда курс доллара может упасть до 65 рублей
В последние дни американская валюта сдаёт свои позиции.
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У рубля в перспективе есть все шансы укрепиться на мировом финансовом рынке. Особенно это актуально в 2021 году, в котором будут играть важную роль сырьевые товары. В этой сфере у России есть большие мощности, которые сулят ей преимущество. Такое мнение высказал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
— Торговать парой доллар/рубль относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рублей за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 рублей, — заявил он в интервью РИА "Новости".
Биткоин ждёт грандиозный обвал. Когда рухнет курс и как защитить сбережения в криптовалютеКурс биткоина уверенно движется к отметке в 20 тысяч долларов. Криптоэнтузиасты уверены: на днях цифровое золото обновит исторический максимум. Впрочем, уже к концу этой недели есть все основания ждать обвала курса биткоина. Лайф выяснил, когда это может произойти и как спасти свои сбережения.
Ранее курс доллара опустился к рублю на 1,17% — до 72,99 рубля. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 18 августа.
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