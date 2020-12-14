Банкир рассказал, когда курс доллара может упасть до 65 рублей

Биткоин ждёт грандиозный обвал. Когда рухнет курс и как защитить сбережения в криптовалюте Курс биткоина уверенно движется к отметке в 20 тысяч долларов. Криптоэнтузиасты уверены: на днях цифровое золото обновит исторический максимум. Впрочем, уже к концу этой недели есть все основания ждать обвала курса биткоина. Лайф выяснил, когда это может произойти и как спасти свои сбережения.