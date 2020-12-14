В Сочи охранник магазина разбил стекло машины покупателя, который пришёл без маски — видео

В Сочи охранник одного из магазинов Fix Price разбил стекло в машине покупателя после его визита в торговую точку без маски. Об этом сообщил паблик "ЧП Сочи".

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— Один из них на что-то серьёзно обозлился и кулаком разбил в моей машине боковое стекло. Не знаю, что им там сказали в магазине, но после этого я поехал в травмпункт, чтобы стёкла из лица вытащили, — приводят там слова пострадавшего.

По версии покупателя, так как он был без маски, ему отказали в обслуживании в магазине по адресу улица Тоннельная, 2. Поэтому он вышел из него и сел в машину. После этого охранник и напал. Причина такой агрессии молодому человеку якобы неизвестна.

У охранника же своя версия. По его словам, покупатель отказался платить за товар, когда от него потребовали надеть маску. Якобы он также угрожал расправой сотрудникам магазина.

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