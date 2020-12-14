В Сочи охранник магазина разбил стекло машины покупателя, который пришёл без маски — видео
Молодому человеку пришлось ехать в больницу с серьёзными ранами на лице.
В Сочи охранник одного из магазинов Fix Price разбил стекло в машине покупателя после его визита в торговую точку без маски. Об этом сообщил паблик "ЧП Сочи".
Видео © Vk.com / chpsochi
— Один из них на что-то серьёзно обозлился и кулаком разбил в моей машине боковое стекло. Не знаю, что им там сказали в магазине, но после этого я поехал в травмпункт, чтобы стёкла из лица вытащили, — приводят там слова пострадавшего.
По версии покупателя, так как он был без маски, ему отказали в обслуживании в магазине по адресу улица Тоннельная, 2. Поэтому он вышел из него и сел в машину. После этого охранник и напал. Причина такой агрессии молодому человеку якобы неизвестна.
Юрист объяснил, обязательно ли снимать маску по требованию кассира при покупке алкоголяЛюбая конфликтная ситуация должна решаться мирным путём, считает он.
У охранника же своя версия. По его словам, покупатель отказался платить за товар, когда от него потребовали надеть маску. Якобы он также угрожал расправой сотрудникам магазина.
Ранее Лайф рассказывал о выходце из Пензенской области, который без повода побил стёкла машин в Подмосковье.
Выбор редакции
"Не рискуйте, с температурой не летите". Губернатор Кондратьев рассказал Лайфу об ограничениях в Сочи на Новый год
На россиянку завели четыре уголовных дела за издевательства над соперницей
На Урале опровергли сообщения о гибели 14 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода
Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске
Комментариев: 0