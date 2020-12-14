Пашинян назвал условие своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации заявил, что не собирается подавать в отставку, а с поста он уйдёт, только если так проголосует народ.

— От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра, и я обещал делать это честно, — подчеркнул Пашинян.

Напомним, в последние дни в Ереване проходят протесты, на которых оппозиционеры требуют отставки премьера Армении из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. При этом пресс-секретарь Пашиняна назвала несерьёзными слухи о его уходе с поста.