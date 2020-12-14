Пашинян назвал условие своей отставки
Премьер также опроверг информацию о том, что члены его семьи покинули Армению.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации заявил, что не собирается подавать в отставку, а с поста он уйдёт, только если так проголосует народ.
— От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра, и я обещал делать это честно, — подчеркнул Пашинян.
Экс-глава Армении призвал Пашиняна уйти в отставкуБывший президент отметил, что это должно произойти исключительно конституционным путём.
Напомним, в последние дни в Ереване проходят протесты, на которых оппозиционеры требуют отставки премьера Армении из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. При этом пресс-секретарь Пашиняна назвала несерьёзными слухи о его уходе с поста.
Выбор редакции
Пресс-секретарь Пашиняна назвала несерьёзными слухи о его отставке
Участники протестов в Ереване перекрыли движение на улицах и в метро — видео
"По себе знаю". Путин посочувствовал медикам, вынужденным работать в защитных костюмах
Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
Бабушка из Магнитогорска, которая в 94 года стала родной для всего Instagram, умерла от CoViD-19
Комментариев: 0