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Пресс-секретарь Пашиняна назвала несерьёзными слухи о его отставке

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что глава кабмина республики решил оставить свой пост.

13 декабря 2020, 20:53
<p>Фото © Официальный сайт президента России</p>

Фото © Официальный сайт президента России

Слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются несерьёзными. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

Экс-глава Армении призвал Пашиняна уйти в отставку

Экс-глава Армении призвал Пашиняна уйти в отставку

Бывший президент отметил, что это должно произойти исключительно конституционным путём.

Новости об отставке настолько несерьёзны, что не нуждаются в комментариях, — заявила Геворгян.

Ранее в армянских телеграм-каналах появилась информация, что премьер страны Никол Пашинян подал в отставку. Сообщения стали быстро распространяться в Сети, дошло даже до публикаций ряда СМИ и журналистов, в числе которых оказался телеведущий Владимир Соловьёв. Вскоре соответствующий пост был удалён.

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Белкин Артур
Белкин Артур

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