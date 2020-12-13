Пресс-секретарь Пашиняна назвала несерьёзными слухи о его отставке
Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что глава кабмина республики решил оставить свой пост.
Фото © Официальный сайт президента России
Слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются несерьёзными. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.
Экс-глава Армении призвал Пашиняна уйти в отставкуБывший президент отметил, что это должно произойти исключительно конституционным путём.
— Новости об отставке настолько несерьёзны, что не нуждаются в комментариях, — заявила Геворгян.
Ранее в армянских телеграм-каналах появилась информация, что премьер страны Никол Пашинян подал в отставку. Сообщения стали быстро распространяться в Сети, дошло даже до публикаций ряда СМИ и журналистов, в числе которых оказался телеведущий Владимир Соловьёв. Вскоре соответствующий пост был удалён.
Лента новостей
Выбор редакции
Тихановская заявила, что Европа ничего не может сделать с ситуацией в Белоруссии
Миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе
Американский генерал призвал модернизировать ядерную триаду США, потому что она "сводит с ума" Россию
В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей
Мужчина убил девушку и её отца, потому что она назвала его тыквоголовым на первом свидании
Комментариев: 0