Пресс-секретарь Пашиняна назвала несерьёзными слухи о его отставке

Экс-глава Армении призвал Пашиняна уйти в отставку Бывший президент отметил, что это должно произойти исключительно конституционным путём.

— Новости об отставке настолько несерьёзны, что не нуждаются в комментариях , — заявила Геворгян.

Ранее в армянских телеграм-каналах появилась информация, что премьер страны Никол Пашинян подал в отставку. Сообщения стали быстро распространяться в Сети, дошло даже до публикаций ряда СМИ и журналистов, в числе которых оказался телеведущий Владимир Соловьёв. Вскоре соответствующий пост был удалён.