Адвокат экс-игрока "Спартака" Промеса отверг обвинения против футболиста

Бывший футболист московского "Спартака", а ныне игрок "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес не имеет отношения к предъявленному ему обвинению за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Об этом NOS рассказал его адвокат Манон Алмоес.