Адвокат экс-игрока "Спартака" Промеса отверг обвинения против футболиста
Он останется под стражей до 14 декабря.
Фото © Instagram / qpromes
Бывший футболист московского "Спартака", а ныне игрок "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес не имеет отношения к предъявленному ему обвинению за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Об этом NOS рассказал его адвокат Манон Алмоес.
— Промеса там не было. Он полностью сотрудничает со следствием, — отметил Алмоес.
По его словам, спортсмен пробудет под стражей до 14 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса подозревают в нанесении ножевых ранений родственнику.
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