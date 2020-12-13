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Адвокат экс-игрока "Спартака" Промеса отверг обвинения против футболиста

Он останется под стражей до 14 декабря.

13 декабря 2020, 20:27

Фото © Instagram / qpromes

Бывший футболист московского "Спартака", а ныне игрок "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес не имеет отношения к предъявленному ему обвинению за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Об этом NOS рассказал его адвокат Манон Алмоес.

Промеса там не было. Он полностью сотрудничает со следствием, — отметил Алмоес.

По его словам, спортсмен пробудет под стражей до 14 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса подозревают в нанесении ножевых ранений родственнику.

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Белкин Артур
Белкин Артур

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