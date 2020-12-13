В Челябинске водитель маршрутки сбил второклассницу на зебре. Девочку ввели в кому
Школьница переходила дорогу на зелёный свет.
Фото © 1obl.ru
В Челябинске водитель маршрутки сбил второклассницу на пешеходном переходе. Сейчас девятилетняя девочка находится в коме, сообщает 74.ru со ссылкой на бабушку пострадавшей.
По данным ГАИ, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на Новороссийской улице. Водитель маршрутки № 218 сбил школьницу, когда та переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Ребёнка госпитализировали.
— Она на красный бы в жизни не пошла, потому что мы её приучили ходить только на зелёный. У неё сейчас очень тяжёлое состояние, открытая черепно-мозговая травма, врачи ввели её в искусственную кому. Нам сейчас важно найти очевидцев, у которых авария попала на видеорегистратор. Просто свидетели ДТП у нас есть, а вот видео нет, — рассказала бабушка девочки.
В Петербурге "мерседес" сбил девочку на самокате и протащил по асфальту — видеоШкольница отделалась лёгкими травмами.
Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала случившееся трагедией и сообщила, что сейчас по факту произошедшего идёт разбирательство.
— Я знаю об этой ситуации, об этой трагедии. Проверка в любом случае уже проводится. Результаты проверки я ещё не готова озвучить. Не нужно быть провидцами, чтобы понимать, в каком состоянии находятся родители. Мы учим своих детей смотреть направо и налево на переходах, но таких ситуаций и водителей вообще не должно быть на наших дорогах, — заявила омбудсмен.
Ранее в Челябинске легковушка протаранила стоящих на остановке людей.
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