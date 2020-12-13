Магомед Исмаилов с трудом одолел "уральского Халка" на турнире АСА

Несмотря на предматчевый скепсис в отношении "уральского Халка", Иван смог оказать более чем достойное сопротивление фавориту. Лысый Хищник на протяжении всех трёх раундов был активнее и агрессивнее, но превзойти оппонента в родной стихии — борьбе — так и не смог.

Победу по очкам дагестанец одержал благодаря более точным ударам в стойке, но нельзя не отметить тот факт, что к середине боя энергозапас фаворита стал проседать. Исмаилов победил благодаря своему характеру, но и Штырков продемонстрировал стальные нервы, до последней секунды держа в напряжении махачкалинца и всех его поклонников. Иван оставил прекрасное впечатление о себе, и этого бойца действительно рано списывать со счетов.

Что ж, по накалу этот бой не уступил памятной​ битве Лысого Хищника против Владимира​ Минеева и вполне заслуживает получить продолжение!

В ко-мейн-ивенте один из сильнейших средневесов России, Артём Фролов, не смог подтвердить статус фаворита, уступив единогласным решением проспекту из Махачкалы Магомедрасулу Гасанову. Поединок получился очень равным, вязким и тяжёлым для обоих бойцов. Боец из клуба "Горец" теперь вправе рассчитывать на претендентский поединок.

Поистине взрывным получился андеркард турнира. Кузен Альберта Туменова Биберт Туменов буквально снёс со своего пути опытнейшего Алексея Полпудникова, отправив хабаровчанина в технический нокаут. "Охотник за головами" подтвердил свой высокий боксёрский класс, разрядив по оппоненту затяжную серию ударов кулаками. Шансов выстоять у Алексея не было…

Провальным получилось возвращение в октагон после годичного перерыва экс-бойца UFC Руслана Магомедова. 35-летний украинский тяжеловес Дмитрий Побережец левым хуком отправил дагестанца на канвас, в мгновение ока став главным претендентом на титул. Это поражение стало вторым в карьере Руслана.

До встречи с Побережцем единственным, кому удалось подобрать ключи к нестандартной технике Леопарда, стал Константин Глухов, нокаутировавший россиянина в 2011 году.

Ещё одним ярким нокаутом отметился боец из Казахстана Евгений Егембердиев.

Жертвой Метиса стал англичанин Люк Барнатт, отлетевший в нокаут от левого хука казаха, словно мячик от ноги футболиста.