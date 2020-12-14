Россия одновременно вводит квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу

Россия одновременно введёт квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьера Михаила Мишустина. Пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

— Теперь по хлебу и муке: в правительство внесён проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 миллиона тонн. Также внесён проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро сверх квоты, — пояснил министр.

Решетников отметил, что власти также предусмотрели возможность ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.