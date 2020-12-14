На Урале опровергли сообщения о гибели 14 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода
По данным властей, в реанимации "красной зоны" не было такого количества смертей.
Фото © Pixabay
Сообщения о том, что в городской больнице Каменска-Уральского всего за сутки умерло 14 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода, не соответствуют действительности. В этом заверили власти региона.
— В реанимации "красной зоны", равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжёлых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов, — приводит РИА "Новости" комментарий Минздрава Свердловской области.
Была создана специальная группа для проверки информации, которую поведала в соцсетях местная жительница. Она уверяла, что такая смертность была в больнице в ночь на 8 декабря. Скончался при этом в том числе её отец.
Врача выжили из ростовской больницы за правду о страшной ночи, когда задохнулись 13 пациентовМедик не стал скрывать подробности гибели больных коронавирусом, за что и лишился работы.
— Проблем с кислородом у нас нет, — заверил и главврач этой больницы Роберт Соловьёв в интервью агентству Ura.ru.
Напомним, ранее подобная трагедия произошла в ростовской больнице № 20. Вечером в учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку, а Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.
Выбор редакции
Бабушка из Магнитогорска, которая в 94 года стала родной для всего Instagram, умерла от CoViD-19
Отец главы Минздрава Мурашко госпитализирован с коронавирусом в Екатеринбурге
Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
В Минсельхозе рассказали, на сколько упадут цены на сахар и подсолнечное масло
Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске — фото
Комментариев: 0