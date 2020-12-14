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На Урале опровергли сообщения о гибели 14 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода

По данным властей, в реанимации "красной зоны" не было такого количества смертей.

14 декабря 2020, 09:53

Фото © Pixabay

Сообщения о том, что в городской больнице Каменска-Уральского всего за сутки умерло 14 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода, не соответствуют действительности. В этом заверили власти региона.

В реанимации "красной зоны", равно как и в третьем хирургическом корпусе, где размещены реанимационные койки для тяжёлых пациентов хирургического, травматологического или онкологического профиля, не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов, — приводит РИА "Новости" комментарий Минздрава Свердловской области.

Была создана специальная группа для проверки информации, которую поведала в соцсетях местная жительница. Она уверяла, что такая смертность была в больнице в ночь на 8 декабря. Скончался при этом в том числе её отец.

Врача выжили из ростовской больницы за правду о страшной ночи, когда задохнулись 13 пациентов

Врача выжили из ростовской больницы за правду о страшной ночи, когда задохнулись 13 пациентов

Медик не стал скрывать подробности гибели больных коронавирусом, за что и лишился работы.

Проблем с кислородом у нас нет, — заверил и главврач этой больницы Роберт Соловьёв в интервью агентству Ura.ru.

Напомним, ранее подобная трагедия произошла в ростовской больнице № 20. Вечером в учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку, а Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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