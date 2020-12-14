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В России предложили ввести планку колебаний цен на продукты в 10%

Ранее президент потребовал решить за неделю вопрос с ростом стоимости товаров.

14 декабря 2020, 10:12
<p>Фото © ТАСС/Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС/Владимир Гердо

Минэкономразвития предложило дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары: планка колебаний не должна превышать 10%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Сейчас в стране действует постановление правительства, принятое ещё в 2008 году. Оно позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка колебаний цен составляет 30%.

Понятно, что, когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно. Планку предлагается серьёзно снизить — для этого предлагаем выйти с изменением в законодательстве и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учёта сезонных колебаний цен, — сказал Решетников.

Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.

Премьер Михаил Мишустин поддержал инициативу МЭР.

 Очень важно то, что вы предложили, — снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры, — отметил глава правительства.

Напомним, на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в РФ, обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания с правительством он напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас. Он также указал, что стоимость товаров увеличивается, несмотря на больший объём производства. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

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Между поставщиками будет заключён соответствующий договор.

При этом накануне Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за дорогих продуктов. Вопрос с ростом цен глава государства потребовал решить за неделю.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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