В России предложили ввести планку колебаний цен на продукты в 10%

Минэкономразвития предложило дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары: планка колебаний не должна превышать 10%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Сейчас в стране действует постановление правительства, принятое ещё в 2008 году. Оно позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка колебаний цен составляет 30%.

— Понятно, что, когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно. Планку предлагается серьёзно снизить — для этого предлагаем выйти с изменением в законодательстве и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учёта сезонных колебаний цен, — сказал Решетников.

Премьер Михаил Мишустин поддержал инициативу МЭР.



— Очень важно то, что вы предложили, — снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры, — отметил глава правительства.

Напомним, на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в РФ, обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания с правительством он напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас. Он также указал, что стоимость товаров увеличивается, несмотря на больший объём производства. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

При этом накануне Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за дорогих продуктов. Вопрос с ростом цен глава государства потребовал решить за неделю.