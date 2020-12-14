В России предложили ввести планку колебаний цен на продукты в 10%
Ранее президент потребовал решить за неделю вопрос с ростом стоимости товаров.
Фото © ТАСС/Владимир Гердо
Минэкономразвития предложило дать правительству право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары: планка колебаний не должна превышать 10%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.
Сейчас в стране действует постановление правительства, принятое ещё в 2008 году. Оно позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка колебаний цен составляет 30%.
— Понятно, что, когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно. Планку предлагается серьёзно снизить — для этого предлагаем выйти с изменением в законодательстве и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учёта сезонных колебаний цен, — сказал Решетников.
Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известноПредлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.
— Очень важно то, что вы предложили, — снизить эту планку до 10%, то есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры, — отметил глава правительства.
Напомним, на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в РФ, обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания с правительством он напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас. Он также указал, что стоимость товаров увеличивается, несмотря на больший объём производства. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.
С Нового года в России могут временно заморозить цены на некоторые продуктыМежду поставщиками будет заключён соответствующий договор.
При этом накануне Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за дорогих продуктов. Вопрос с ростом цен глава государства потребовал решить за неделю.
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