Песков выругался на английском, комментируя сообщения о "втором отравлении Навального"

Сообщения о том, что в России якобы после неудачного первого раза пытались второй раз отравить блогера Алексея Навального "Новичком" — это чушь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал британской прессы. Он использовал слово bullshit, которое в английском является грубым вариантом слов "чушь, ерунда".

— Всё-таки Sunday Times — "воскресное чтиво" такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким ёмким английским словом... есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit. Большего не буду говорить, — сказал Песков.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо из самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". Хотя российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.