С Нового года в России могут временно заморозить цены на некоторые продукты

С 1 января 2021 года в России могут быть установлены фиксированные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Об этом сообщают "Известия".

— Ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля — именно эти товары драматично подорожали в ноябре, — говорится в публикации.

По данным издания, фиксация цен будет обеспечена договорённостью между компаниями. В понедельник должна состояться ещё одна сессия совещаний, во второй половине дня все предложения отправят на рассмотрение правительства.

Напомним, на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в РФ, обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания с правительством он напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас.