С Нового года в России могут временно заморозить цены на некоторые продукты
Между поставщиками будет заключён соответствующий договор.
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С 1 января 2021 года в России могут быть установлены фиксированные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Об этом сообщают "Известия".
"Пустили на самотёк". Мишустин назвал ответственных за рост цен на продуктыОн призвал производителей и торговые сети разобраться с формированием стоимости. А чиновникам нужно вспомнить о своих прямых обязанностях.
— Ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля — именно эти товары драматично подорожали в ноябре, — говорится в публикации.
По данным издания, фиксация цен будет обеспечена договорённостью между компаниями. В понедельник должна состояться ещё одна сессия совещаний, во второй половине дня все предложения отправят на рассмотрение правительства.
Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продуктыВ частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.
Напомним, на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в РФ, обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания с правительством он напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас.
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