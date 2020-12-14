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С Нового года в России могут временно заморозить цены на некоторые продукты

Между поставщиками будет заключён соответствующий договор.

14 декабря 2020, 02:02
<p>Фото © Ведомости / ТАСС</p>

Фото © Ведомости / ТАСС

С 1 января 2021 года в России могут быть установлены фиксированные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Об этом сообщают "Известия".

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Он призвал производителей и торговые сети разобраться с формированием стоимости. А чиновникам нужно вспомнить о своих прямых обязанностях.

Ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля — именно эти товары драматично подорожали в ноябре, — говорится в публикации.

По данным издания, фиксация цен будет обеспечена договорённостью между компаниями. В понедельник должна состояться ещё одна сессия совещаний, во второй половине дня все предложения отправят на рассмотрение правительства.

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В частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Напомним, на ситуацию с подорожанием продуктов, даже произведённых в РФ, обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания с правительством он напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР и призвал не допускать подобного сейчас.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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