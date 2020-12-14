США могут закрыть свои генконсульства в двух городах России

Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке могут быть закрыты в самое ближайшее время, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В публикации указывается, что представительство Штатов в столице Урала с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В аналогичном режиме работает и Посольство США в Москве. А вот генконсульство во Владивостоке приостановило свою работу полностью ещё весной — из-за коронавируса.

При этом для получения американской визы россияне могут обратиться лишь в Посольство США в Москве, работа которого также существенно ограничена. Добавим, что на возможное решение могут повлиять и проблемы в отношениях между странами.

Стоит отметить, что ранее в Нью-Йорке временно приостановило свою деятельность генконсульство РФ. Как сообщалось на странице дипмиссии в "Твиттере", решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в Штатах.