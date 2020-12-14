В России стало возможно оформить больничный в электронном виде
Кроме того, больничный лист по уходу за ребёнком отныне не будет ограничиваться по срокам.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В России с 14 декабря вступают в силу новые правила оформления больничных листов, согласно одному из которых становится возможным оформить документ в электронном виде. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ.
При этом оформить лист можно как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Ограничения по срокам потеряет больничный лист по уходу за ребёнком, однако оплачиваемый период не может превышать 15 дней.
Также в приказе ведомства указываются новые случаи получения больничного по беременности и родам: если беременность многоплодная и роды на 22–28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. Кроме того, отныне документ можно оформить дистанционно, если человек способен распространять опасное для общества заболевание.
Бывшая "мисс Колумбия" призналась, что ей ампутировали ногу, показав фото из больничной палатыДевушка стойко перенесла обрушившееся на неё несчастье.
Выдавать же больничные листы с сегодняшнего дня могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры с наличием функции лечащего врача.
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