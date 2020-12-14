В России стало возможно оформить больничный в электронном виде

В России с 14 декабря вступают в силу новые правила оформления больничных листов, согласно одному из которых становится возможным оформить документ в электронном виде. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ.

При этом оформить лист можно как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Ограничения по срокам потеряет больничный лист по уходу за ребёнком, однако оплачиваемый период не может превышать 15 дней.

Также в приказе ведомства указываются новые случаи получения больничного по беременности и родам: если беременность многоплодная и роды на 22–28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. Кроме того, отныне документ можно оформить дистанционно, если человек способен распространять опасное для общества заболевание.

Выдавать же больничные листы с сегодняшнего дня могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры с наличием функции лечащего врача.