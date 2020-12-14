Мишустин потребовал бороться с ростом цен системно, а не по ситуации

Для борьбы с ростом цен на продукты правительство должно принимать системные меры. С таким заявлением в ходе совещания с вице-премьерами выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях — от производства до торговых сетей, — подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин поддержал снижение до 10% динамики роста цен для более эффективного контроля по их сдерживанию. Решено, что ФНС проконтролирует выполнение соглашений о сдерживании роста цен, а все нормативные акты по этому вопросу должны быть приняты уже сегодня.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.