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Мишустин потребовал бороться с ростом цен системно, а не по ситуации

Глава правительства поддержал введение ограничительного коридора на стоимость продуктов.

14 декабря 2020, 10:36
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Для борьбы с ростом цен на продукты правительство должно принимать системные меры. С таким заявлением в ходе совещания с вице-премьерами выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях от производства до торговых сетей, — подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин поддержал снижение до 10% динамики роста цен для более эффективного контроля по их сдерживанию. Решено, что ФНС проконтролирует выполнение соглашений о сдерживании роста цен, а все нормативные акты по этому вопросу должны быть приняты уже сегодня.

В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

Международной конъюнктурой и инфляцией это не объясняется.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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