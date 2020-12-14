В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

В Кремле не связывают с инфляцией рост цен на продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что международная конъюнктура, безусловно, влияет на многие процессы в экономике, однако в данном случае речь идёт о продукции отечественного сельхозпроизводства.