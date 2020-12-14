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В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

Международной конъюнктурой и инфляцией это не объясняется.

14 декабря 2020, 10:12

Фото © Агентство "Москва"

В Кремле не связывают с инфляцией рост цен на продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что международная конъюнктура, безусловно, влияет на многие процессы в экономике, однако в данном случае речь идёт о продукции отечественного сельхозпроизводства.

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Между поставщиками будет заключён соответствующий договор.

Что касается нашего домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания, вот это трудно объяснить различными инфляционными процессами, — резюмировал представитель Кремля.

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Ранее президент потребовал решить за неделю вопрос с ростом стоимости товаров.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен за неделю. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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