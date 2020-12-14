Кремль: закрытие двух консульств не испортит отношение с США ещё сильнее
Ранее в Нью-Йорке временно приостановило свою деятельность генконсульство РФ.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие консульств США в РФ не испортит отношения двух стран ещё сильнее.
— Консульства вы знаете, что в целом это предоставление консульских и визовых услуг. Эти визовые услуги уже давно не осуществлялись в этих загран учреждениях на нашей территории, потому что влияния особого нет. Но если говорить об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит, — сказал он.
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Речь идёт о генконсульствах США в Екатеринбурге и Владивостоке, которые могут быть закрыты в самое ближайшее время. В столице Урала учреждение с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. А представительство США во Владивостоке приостановило свою работу полностью ещё весной — из-за коронавируса.
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