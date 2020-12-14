Кремль: закрытие двух консульств не испортит отношение с США ещё сильнее

— Консульства вы знаете, что в целом это предоставление консульских и визовых услуг. Эти визовые услуги уже давно не осуществлялись в этих загран учреждениях на нашей территории, потому что влияния особого нет. Но если говорить об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит, — сказал он.