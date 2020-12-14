Мощный рёв и столб пламени. Опубликовано видео второго в истории запуска тяжёлой "Ангары-А5"

Министерство обороны России обнародовало видео запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", которая стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На кадрах Минобороны запечатлён момент начала работы двигателей и то, как ракета поднимается в небо. На геостационарную орбиту ракета-носитель вывела груз 2,4 тонны. Планируется, что лётные испытания продолжатся в 2021-м.

Как отметили в ведомстве, это уже второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5". Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведён 23 декабря 2014 года.