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Мощный рёв и столб пламени. Опубликовано видео второго в истории запуска тяжёлой "Ангары-А5"

После её первого испытания прошло уже шесть лет.

14 декабря 2020, 10:44

Министерство обороны России обнародовало видео запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", которая стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На кадрах Минобороны запечатлён момент начала работы двигателей и то, как ракета поднимается в небо. На геостационарную орбиту ракета-носитель вывела груз 2,4 тонны. Планируется, что лётные испытания продолжатся в 2021-м.

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Их полёт прошёл успешно и в штатном режиме.

Как отметили в ведомстве, это уже второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5". Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведён 23 декабря 2014 года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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