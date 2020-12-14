Мощный рёв и столб пламени. Опубликовано видео второго в истории запуска тяжёлой "Ангары-А5"
После её первого испытания прошло уже шесть лет.
Министерство обороны России обнародовало видео запуска тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", которая стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На кадрах Минобороны запечатлён момент начала работы двигателей и то, как ракета поднимается в небо. На геостационарную орбиту ракета-носитель вывела груз 2,4 тонны. Планируется, что лётные испытания продолжатся в 2021-м.
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"Их полёт прошёл успешно и в штатном режиме.
Как отметили в ведомстве, это уже второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5". Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведён 23 декабря 2014 года.
Выбор редакции
Депрессия, всплеск заболеваний. Астролог рассказал, чем грозят четыре затмения в 2021 году
"Адмирал Горшков" выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели
"По себе знаю". Путин посочувствовал медикам, вынужденным работать в защитных костюмах
Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске
Комментариев: 0