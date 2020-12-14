"Мне очень стыдно!" Ефремов из-за решётки лично извинился перед Добровинским
Это далеко не первое письмо артиста. Он уже обращался к вдове погибшего водителя и его сыну.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, написал очередное письмо из колонии. На этот раз оно адресовано Александру Добровинскому, который в суде представлял интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова.
— Я позволял себе нелицеприятные высказывания в ваш адрес и в адрес ваших коллег. Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за своё поведение. Я приношу вам свои искренние извинения. Надеюсь на ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла, — говорится в письме Ефремова, которое Лайфу передал Добровинский.
Фото предоставлено Лайфу Александром Добровинским
Он подчеркнул, что случай с Ефремовым показывает равенство каждого перед законом.
— Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом, — прокомментировал письмо Добровинский.
Ранее Ефремов написал два других письма. Первое было адресовано Маргарите — вдове погибшего в ДТП с его участием курьера Захарова. Получателем второго послания от актёра стал младший сын Захарова Валерий.
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