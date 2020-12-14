Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России
Эксперты считают, что применение препарата сократит период пандемии в стране.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Препарат "Спутник V" в рамках масштабной вакцинации доставлен уже во все регионы России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
— Поручение президента выполнено, и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России, — сказал министр на социальном онлайн-форуме "Единой России".
Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начали открываться в регионах страны 11 декабря. При этом глава правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс и обеспечить вакцинацию также в период новогодних праздников — с 1 по 10 января.
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А 6 декабря вакцинация стартовала в Москве на базе 70 столичных поликлиник, прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Пока получить препарат могут только учителя, врачи, работники МФЦ и соцслужб, а также занятые в сфере культуры, торговли и услуг.
Предполагается, что применение вакцины от коронавируса в России не только сократит период пандемии, но и снизит показатели заболеваемости во время ожидаемого весеннего пика.
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