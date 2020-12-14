"По себе знаю". Путин посочувствовал медикам, вынужденным работать в защитных костюмах
Глава государства отметил, что было сложно находиться в такой спецодежде даже полчаса.
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты медицинским работникам в зависимости от периода работы в красной зоне более справедливые. Условия труда там очень тяжёлые.
— Мы понимаем, одно дело только в красной зоне работать. Вот говорил один из участников, как тяжело провести смену в защитном костюме. Я по себе это знаю. Я всего полчаса был или 40 минут, но это чувствуется сразу. А если часами? Разный уровень угроз и нагрузки, — сказал российский лидер в ходе онлайн-форума партии "Единая Россия".
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