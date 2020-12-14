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"По себе знаю". Путин посочувствовал медикам, вынужденным работать в защитных костюмах

Глава государства отметил, что было сложно находиться в такой спецодежде даже полчаса.

14 декабря 2020, 11:34

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты медицинским работникам в зависимости от периода работы в красной зоне более справедливые. Условия труда там очень тяжёлые.

Мы понимаем, одно дело только в красной зоне работать. Вот говорил один из участников, как тяжело провести смену в защитном костюме. Я по себе это знаю. Я всего полчаса был или 40 минут, но это чувствуется сразу. А если часами? Разный уровень угроз и нагрузки, — сказал российский лидер в ходе онлайн-форума партии "Единая Россия".

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Он напомнил об акции #МыВместе, которая в самый сложный период объединила тысячи неравнодушных россиян.

Ранее Путин заявил, что следует внимательно следить за тем, чтобы в стационар попадали только те, кто действительно нуждается в госпитализации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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