В Минсельхозе рассказали, на сколько упадут цены на сахар и подсолнечное масло

Благодаря мерам, которые начало принимать правительство, в России снизятся цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость килограмма сахарного песка при оптовой продаже будет ограничена 36 рублями за килограмм. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.







— Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 рублей за килограмм, — сказал министр.

А на подсолнечное масло розничная цена должна будет упасть до 110 рублей за килограмм. В оптовой продаже — 95 рублей с НДС.

А глава Минэкономразвития предложил ввести планку колебания цен на продукты в 10%.