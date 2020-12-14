В Минсельхозе рассказали, на сколько упадут цены на сахар и подсолнечное масло
После указания президента кабмин разработал целый пакет мер для борьбы с подорожанием продуктов.
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Благодаря мерам, которые начало принимать правительство, в России снизятся цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость килограмма сахарного песка при оптовой продаже будет ограничена 36 рублями за килограмм. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.
— Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 рублей за килограмм, — сказал министр.
Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известноПредлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.
А на подсолнечное масло розничная цена должна будет упасть до 110 рублей за килограмм. В оптовой продаже — 95 рублей с НДС.
А глава Минэкономразвития предложил ввести планку колебания цен на продукты в 10%.
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