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В Минсельхозе рассказали, на сколько упадут цены на сахар и подсолнечное масло

После указания президента кабмин разработал целый пакет мер для борьбы с подорожанием продуктов.

14 декабря 2020, 11:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Благодаря мерам, которые начало принимать правительство, в России снизятся цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость килограмма сахарного песка при оптовой продаже будет ограничена 36 рублями за килограмм. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.


Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие показатели: цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 рублей за килограмм, — сказал министр.

Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Правительство представило план по снижению цен на продукты. Всё, что известно

Предлагается ввести экспортные пошлины, ограничить рост колебания стоимости, поддержать производителей.

А на подсолнечное масло розничная цена должна будет упасть до 110 рублей за килограмм. В оптовой продаже — 95 рублей с НДС.

А глава Минэкономразвития предложил ввести планку колебания цен на продукты в 10%.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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