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Путин рассказал, что считает мощнейшей созидательной силой в стране

Особо проявилась она во время пандемии коронавируса.

14 декабря 2020, 11:20

Работа членов политической партии "Единая Россия" во время пандемии позволяла выявить в партии искренних людей, готовых помочь нуждающимся, заботящихся в первую очередь о гражданах, а не о своей карьере. Такие люди, по мнению президента России Владимира Путина, являются мощнейшей созидательной силой в стране.

Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа именно рядом с людьми, работа на местах — это и повод провести аудит своих собственных рядов. Дать заслуженную оценку тем, кто проявил себя с лучшей стороны, показал надёжным бойцом, добрым, сердечным человеком, не просто стремящимся к карьере, — заявил президент на социальном онлайн-форуме "Единой России".

По словам Владимира Путина, с такими людьми связано успешное будущее партии, её достойное представительство в общественной жизни и на всех уровнях власти.

Когда люди делают добро и получают удовольствие от этого, то в этом и есть смысл жизни, когда помогаешь людям, которых ты не знаешь, но они нуждаются в твоей поддержке. Ваша работа очень востребована в жизни. Хочу вам пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые инициативы, с которыми вы выступите и сегодня, все реализовывались, — обратился к участникам форума глава государства.

Путин рассказал, как пандемия изменила общество

Путин рассказал, как пандемия изменила общество

Он напомнил об акции #МыВместе, которая в самый сложный период объединила тысячи неравнодушных россиян.

Напомним, ранее в ходе видеоконференции с волонтёрами президент России Владимир Путин заявил, что за 2020 год людей, которые откликаются на беду ближнего, стало гораздо больше.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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