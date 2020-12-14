На россиянку завели четыре уголовных дела за издевательства над соперницей

Сразу четыре уголовных дела завели на жительницу Биробиджана. Она напала на 19-летнюю девушку, которую заподозрила в отношениях со своим молодым человеком. Свои бесчинства записывала на видео.

— Ситуация случилась из-за того, что пострадавшая, 19-летняя Наталья, якобы начала встречаться с парнем 23-летней Юлии. Девушку похитили и насильно привезли в квартиру. Свои изощрённые действия злоумышленница сказала снимать на видео. Какой-то пользователь скинул заснятое прокурору области, и в тот же вечер на место выехала оперативная группа и лично сам прокурор, — рассказала помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская РИА "Новости".

Дела возбудили по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Она под арестом. Фигурантом дела стал и молодой человек, который снимал происходящее на видео.

Похожий инцидент ранее произошёл в Дагестане. Там девушку избили и сняли это на видео по указанию блогерши.