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Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису "Дом с маяком"

Дело против благотворительного учреждения прекращено.

14 декабря 2020, 11:11
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/domsmayakom/photos/a.1638532889727525/2816550971925705/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фонд "Дом с маяком"</a></p>

Фото © Фонд "Дом с маяком"

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей и прекратил производство по делу детского хосписа "Дом с маяком", в котором ранее выявили нарушения правил оборота наркотических средств.

Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения, — цитирует РИА "Новости" сообщение суда.

Как сообщал Лайф, в конце ноября директор хосписа Лида Мониава написала в "Фейсбуке", что на них поступила жалоба в МВД из-за выписывания неправомерно большого объёма наркотических препаратов для пациентов. В хоспис приехали сотрудники полиции с внеплановой проверкой и без предупреждения. В итоге не сошлись некоторые записи в журналах. По словам администратора, допущены они были в результате ошибок при заполнении.

"Отстаньте от них. Имейте совесть!" Александра Петрова возмутил штраф, выписанный хоспису "Дом с маяком"

"Отстаньте от них. Имейте совесть!" Александра Петрова возмутил штраф, выписанный хоспису "Дом с маяком"

Учреждение обвинили в нарушении правил оборота наркотических средств.

10 декабря "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч за нарушение в обороте наркотических средств. Это решение суда прокомментировала Мониава, отметив, что медики большую часть времени заняты своей основной работой, а журналы для них всегда будут второстепенной вещью.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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