Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису "Дом с маяком"

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей и прекратил производство по делу детского хосписа "Дом с маяком", в котором ранее выявили нарушения правил оборота наркотических средств.

— Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения, — цитирует РИА "Новости" сообщение суда.

Как сообщал Лайф, в конце ноября директор хосписа Лида Мониава написала в "Фейсбуке", что на них поступила жалоба в МВД из-за выписывания неправомерно большого объёма наркотических препаратов для пациентов. В хоспис приехали сотрудники полиции с внеплановой проверкой и без предупреждения. В итоге не сошлись некоторые записи в журналах. По словам администратора, допущены они были в результате ошибок при заполнении.

10 декабря "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч за нарушение в обороте наркотических средств. Это решение суда прокомментировала Мониава, отметив, что медики большую часть времени заняты своей основной работой, а журналы для них всегда будут второстепенной вещью.