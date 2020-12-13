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В США взломали систему Минфина страны. СМИ обвинили "русских хакеров", но доказательств не привели

В Вашингтоне уже предпринимают все необходимые шаги для выявления проблем и их устранения.

13 декабря 2020, 22:45

Фото © Pixabay

Системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации — структуры Минторга страны — подверглись хакерскому взлому. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждается в публикации, данная ситуация стала поводом для проведения 12 декабря встречи Совета нацбезопасности США. Сейчас в Белом доме полностью осведомлены о ситуации и предпринимают все необходимые шаги для выявления проблем и их устранения.

Британские спецслужбы обвинили "русских хакеров" в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Британские спецслужбы обвинили "русских хакеров" в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Речь идёт о кибергруппировке APT29, которая, как считают в Лондоне, "почти наверняка" является частью российских разведструктур.

Однако американские СМИ уже обвинили в этом "русских хакеров" из группы APT29 (Cozy Bear), которая якобы работает на власти РФ. Любопытно, но сообщившее об этом издание Washington Post не привело никаких доказательств.

Также издание сообщает, что во времена президентства Барака Обамы представители группы неоднократно получали доступ к системам Белого дома и Госдепа США. Источник газеты утверждает, что последние несколько месяцев хакеры ведут широкую кампанию против различных целей.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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