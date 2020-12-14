Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске — фото
Точную личность установит экспертиза.
Фото © LIFE
Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, убившего девушку и её брата, обнаружили на побережье в Новороссийске. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Визуально человек на фотографии очень похож на Гусейнова, точно личность установит экспертиза.
"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из АрмавираВыдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.
Напомним, что на прошлой неделе 32-летний Акшин Гусейнов на почве ревности убил возлюбленную, а затем её маленького брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, а затем бросил его на берегу моря. Внутри нашли его банковские карты и документы. Ранее Лайф сообщал, что Гусейнова объявили в федеральный розыск.
Выбор редакции
В Сочи охранник магазина разбил стекло машины покупателя, который пришёл без маски — видео
На россиянку завели четыре уголовных дела за издевательства над соперницей
"Мне очень стыдно!" Ефремов из-за решётки лично извинился перед Добровинским
Бабушка из Магнитогорска, которая в 94 года стала родной для всего Instagram, умерла от CoViD-19
Учёные рассказали о людях, в которых коронавирус способен жить и заражать дольше всего
Комментариев: 0