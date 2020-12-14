Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске — фото

Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, убившего девушку и её брата, обнаружили на побережье в Новороссийске. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Визуально человек на фотографии очень похож на Гусейнова, точно личность установит экспертиза.

Напомним, что на прошлой неделе 32-летний Акшин Гусейнов на почве ревности убил возлюбленную, а затем её маленького брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, а затем бросил его на берегу моря. Внутри нашли его банковские карты и документы. Ранее Лайф сообщал, что Гусейнова объявили в федеральный розыск.