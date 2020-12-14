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Тело убийцы из Армавира, предположительно, нашли на побережье в Новороссийске — фото

Точную личность установит экспертиза.

14 декабря 2020, 11:40
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Тело, предположительно, Акшина Гусейнова, убившего девушку и её брата, обнаружили на побережье в Новороссийске. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Визуально человек на фотографии очень похож на Гусейнова, точно личность установит экспертиза.

"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

Выдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.

Напомним, что на прошлой неделе 32-летний Акшин Гусейнов на почве ревности убил возлюбленную, а затем её маленького брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один. Позже он скрылся на автомобиле, а затем бросил его на берегу моря. Внутри нашли его банковские карты и документы. Ранее Лайф сообщал, что Гусейнова объявили в федеральный розыск.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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