Беспощадный 2020-й. Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта

Pornhub удалил миллионы роликов, залитых неверифицированными пользователями. Это произошло вскоре после обвинений в публикации видео с несовершеннолетними и последующим изменением политики сервиса. Таким образом, самый популярный порносайт в мире лишился большинства своего контента: в воскресенье, 13 декабря, в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 миллиона загруженных роликов. На момент написания заметки их осталось менее трёх миллионов.

Пользователи соцсетей из числа поклонников сервиса не остались равнодушны к происходящему. Многие шутят в "Твиттере", что 2020 год окончательно "разбил им сердце".

Однако издание Motherboard успокаивает: это не навсегда. Многие ролики, скорее всего, вернутся на платформу, но только в 2021 году, и если их авторы пройдут процедуру верификации.

Ранее Лайф сообщал, что Visa и Mastercard прекратили работать с Pornhub. Из-за крупного скандала вокруг видеороликов с детским насилием хостинг может потерять от трети до половины зрителей, которые обычно оплачивают просмотр клубнички банковскими картами.