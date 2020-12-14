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Беспощадный 2020-й. Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта

На момент написания заметки их осталось менее трёх миллионов. А ещё вчера было в пять раз больше.

14 декабря 2020, 16:18
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Pornhub удалил миллионы роликов, залитых неверифицированными пользователями. Это произошло вскоре после обвинений в публикации видео с несовершеннолетними и последующим изменением политики сервиса. Таким образом, самый популярный порносайт в мире лишился большинства своего контента: в воскресенье, 13 декабря, в строке поиска на сайте говорилось о 13,5 миллиона загруженных роликов. На момент написания заметки их осталось менее трёх миллионов.

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Однако издание Motherboard успокаивает: это не навсегда. Многие ролики, скорее всего, вернутся на платформу, но только в 2021 году, и если их авторы пройдут процедуру верификации.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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