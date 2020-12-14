Московский отель Palmira Business Club могут закрыть за жаркую "ковидную" вечеринку

— В отеле проводилась закрытая вечеринка, на которой не соблюдались требования перчаточно-масочного режима и социального дистанцирования. Также вечеринка продолжалась после 23:00, что является нарушением указа мэра Москвы № 68. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления протокола, — отметил он.

Напомним, ранее в столичном отеле Palmira Business Club прошла крупная тематическая вечеринка под названием "12 обезьян. 12 комнат и тайная вечеря". Мероприятие открыто анонсировалось, а прийти на него мог практически любой, у кого были справка об отсутствии заболевания и девять тысяч рублей на вход. По соцсетям разошлись видео с вечеринки, и все они свидетельствуют о том, что участники санитарно-эпидемиологических норм, скорее всего, не соблюдали. При этом многие из гостей уверяют, что организация была на высшем уровне и никакой коронавирус им не угрожал.