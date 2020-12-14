Московский отель Palmira Business Club могут закрыть за жаркую "ковидную" вечеринку
Ранее на видео попали игры под видом БДСМ-утех, жаркие поцелуи и объятия участников.
Отель Palmira Business Club в Москве могут закрыть на три месяца за нарушения антикоронавирусных мер на вечеринке. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.
— В отеле проводилась закрытая вечеринка, на которой не соблюдались требования перчаточно-масочного режима и социального дистанцирования. Также вечеринка продолжалась после 23:00, что является нарушением указа мэра Москвы № 68. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления протокола, — отметил он.
Владельцам заведения грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток по решению суда.
Боня закатила шикарную вечеринку в московском ресторане, проигнорировав коронавирус — видеоСреди звёздных гостей были Андрей Малахов, Виталий Гогунский, Эвелина Блёданс и другие. Все — без масок.
Напомним, ранее в столичном отеле Palmira Business Club прошла крупная тематическая вечеринка под названием "12 обезьян. 12 комнат и тайная вечеря". Мероприятие открыто анонсировалось, а прийти на него мог практически любой, у кого были справка об отсутствии заболевания и девять тысяч рублей на вход. По соцсетям разошлись видео с вечеринки, и все они свидетельствуют о том, что участники санитарно-эпидемиологических норм, скорее всего, не соблюдали. При этом многие из гостей уверяют, что организация была на высшем уровне и никакой коронавирус им не угрожал.
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