Названы самые популярные в Европе электрокары
В топе оказались модели Renault.
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По итогам одиннадцати месяцев 2020 года французская модель Renault Zoe стала самым продаваемым электромобилем на европейском рынке. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
За этот период автомобилисты Европы купили 84 тысячи таких машин. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Renault Zoe лидирует в своём сегменте на испанском, французском, португальском и немецком рынках.
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А в сегменте электрического лёгкого коммерческого автомобиля (LCV) лидером тоже стал представитель Renault — Kangoo Z.E. С января по ноябрь дилерам удалось продать 8498 таких машин.
А ранее в России анонсировали "убийцу" Tesla — компания Monarch представила проект своего первого авто. Уже готово несколько экземпляров для сертификации. Предполагается, что автомобиль будет доступен в двух версиях — S200 и S400, что соответствует мощности силовой установки.
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