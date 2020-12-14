Вслед за Белгородом ледяной дождь залил Курск. Теперь он город-каток — видео
В МЧС рекомендовали водителям держать дистанцию и резко не тормозить.
Видео © Соцсети
Покрытыми ледяной коркой, словно глазурью, нашли свои машины автомобилисты в Курской области после прошедшего накануне дождя. Те, кто решился выехать, столкнулись с тем, что авто почти не слушается на дороге. Такая же ситуация и на тротуарах.
Дороги в Льговском, Фатежском, Курском и Суджанском районах покрылись льдом. Машины буксуют, скатываются с горок до первого препятствия. В региональном управлении МЧС рекомендуют водителям держать дистанцию не менее 15 метров даже при скорости 30 километров в час. А также резко не тормозить, чтобы авто не занесло.
Снег и дождь превратили Белгород в бесплатный каток — видеоНекоторые жители решили передвигаться по улицам на коньках.
По данным ведомства, до вечера 15 декабря будет облачно, временами осадки, ночью местами сильные в виде снега, мокрого снега. Местами гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный 7–12 м/с. Температура ночью и днём — 0–5 градусов мороза.
Но первым в этом году такой удар стихии пережил Владивосток. Тогда ледяной шторм оставил сотни тысяч человек без света. Во многих домах были отключены вода и отопление.
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