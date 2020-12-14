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Участником страшного ДТП с четырьмя погибшими в КБР оказался брат главы Северной Осетии

В результате столкновения он пострадал и был госпитализирован.

14 декабря 2020, 15:23
<p>Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике</p>

Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике

За рулём автомобиля Land Cruiser, который протаранил легковушку "ВАЗ" на 382-м километре автодороги "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, находился брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Родственник чиновника пострадал, ему потребовалась помощь врачей. А вот все находившиеся в отечественной легковушке погибли на месте аварии. Среди них двое детей.

Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего смерть людей. Кто стал виновником аварии, будут выяснять в ходе экспертизы.

В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибла семья из четырёх человек

В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибла семья из четырёх человек

Среди жертв аварии — двое малолетних детей.

Ранее Лайф сообщал, что десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью. Среди них оказалось двое детей.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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