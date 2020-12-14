В подмосковном Одинцове полыхает склад с макулатурой на площади 1,5 тыс. квадратов — видео
Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение.
Пожар произошёл на территории промзоны в подмосковном Одинцове. Площадь оценивается в полторы тысячи квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение. Причины возгорания пока не известны. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на Цветном бульваре в центре Москвы. Погиб один человек.
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