В подмосковном Одинцове полыхает склад с макулатурой на площади 1,5 тыс. квадратов — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Пожар произошёл на территории промзоны в подмосковном Одинцове. Площадь оценивается в полторы тысячи квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение. Причины возгорания пока не известны. По предварительным данным, пострадавших нет.