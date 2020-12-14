Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В подмосковном Одинцове полыхает склад с макулатурой на площади 1,5 тыс. квадратов — видео

Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение.

14 декабря 2020, 15:05

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пожар произошёл на территории промзоны в подмосковном Одинцове. Площадь оценивается в полторы тысячи квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение. Причины возгорания пока не известны. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре на Цветном бульваре в центре Москвы. Погиб один человек.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Выбор редакции

Неизвестные подожгли магазин с пиротехникой и устроили бесплатный фейерверк для жителей Новосибирска — видео

сегодня в 03:56

На Урале выписали и отправили в детдом малышку, которую мать морила голодом в шкафу

сегодня в 12:44

Вслед за Белгородом ледяной дождь залил Курск. Теперь он город-каток — видео

сегодня в 15:43

Названы самые популярные в Европе электрокары

сегодня в 15:42

Покупательница раскрыла обман "Пятёрочки", о котором она сама узнала лишь при изучении чека

сегодня в 15:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1