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В США сделали первую прививку от коронавируса

В России между тем уже развёрнута масштабная вакцинация.

14 декабря 2020, 14:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Соединённых Штатах сделана первая прививка от коронавируса. Об этом сообщил действующий президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

Первая прививка поставлена. Поздравляю США! Поздравляю мир! — написал глава государства.

Что же касается России, то у нас уже развёрнута масштабная кампания по вакцинации. Препарат доставлен во все регионы страны. В первую очередь прививку получают те, кому в силу профессии приходится много общаться с людьми: медики, педагоги, социальные работники и так далее.

Предполагается, что применение вакцины от коронавируса в России не только сократит период пандемии, но и снизит показатели заболеваемости во время ожидаемого весеннего пика.

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В Кремле не против конкуренции, но политизацию этого процесса считают недопустимой.

У нас в стране используется вакцина "Спутник V" — первая зарегистрированная в мире. Также для масштабной вакцинации вскоре задействуют препарат от "Вектора". В США же применяют американо-немецкую вакцину от компании Pfizer.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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