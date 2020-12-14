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Стало известно, на какой день после вакцинации приходится пик иммунного ответа организма

Эффективность "Спутника V" будет расти, уверены разработчики.

14 декабря 2020, 14:21

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42-й день после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков препарата.

Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню, то есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день, — пояснил замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

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Человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.

Он отметил, что первый компонент вакцины "Спутник V" получили 26 тысяч добровольцев, а почти 20 тысяч из них провакцинированы уже двумя компонентами.

Напомним, что пункты вакцинации от коронавируса начали открываться в регионах страны 11 декабря. При этом глава правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс и обеспечить вакцинацию также в период новогодних праздников — с 1 по 10 января. На сегодняшний день вакцину получили все регионы страны.

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В обстановке эпидемии нужно было действовать быстро. И не всегда по правилам.

Предполагается, что применение вакцины от коронавируса в России не только сократит период пандемии, но и снизит показатели заболеваемости во время ожидаемого весеннего пика.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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