Стало известно, на какой день после вакцинации приходится пик иммунного ответа организма

Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42-й день после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков препарата.

— Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню, то есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день, — пояснил замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Он отметил, что первый компонент вакцины "Спутник V" получили 26 тысяч добровольцев, а почти 20 тысяч из них провакцинированы уже двумя компонентами.

Напомним, что пункты вакцинации от коронавируса начали открываться в регионах страны 11 декабря. При этом глава правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс и обеспечить вакцинацию также в период новогодних праздников — с 1 по 10 января. На сегодняшний день вакцину получили все регионы страны.

Предполагается, что применение вакцины от коронавируса в России не только сократит период пандемии, но и снизит показатели заболеваемости во время ожидаемого весеннего пика.