Стало известно, на какой день после вакцинации приходится пик иммунного ответа организма
Эффективность "Спутника V" будет расти, уверены разработчики.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса "Спутник V" приходится на 42-й день после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков препарата.
— Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню, то есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день, — пояснил замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
В центре Гамалеи рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от коронавирусаЧеловек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.
Он отметил, что первый компонент вакцины "Спутник V" получили 26 тысяч добровольцев, а почти 20 тысяч из них провакцинированы уже двумя компонентами.
Напомним, что пункты вакцинации от коронавируса начали открываться в регионах страны 11 декабря. При этом глава правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать процесс и обеспечить вакцинацию также в период новогодних праздников — с 1 по 10 января. На сегодняшний день вакцину получили все регионы страны.
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Предполагается, что применение вакцины от коронавируса в России не только сократит период пандемии, но и снизит показатели заболеваемости во время ожидаемого весеннего пика.
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