Астролог призвал россиян срочно сбросить весь негатив. Сегодня закрывается "коридор затмений"

Сегодня произойдёт полное солнечное затмение. Россияне его не увидят в силу географического расположения страны, однако влияние этого астрономического события вполне могут почувствовать. Об этом предупредил астролог Александр Зараев.

— Сегодня заканчивается коридор затмений, который начался 30 ноября. В этом смысле это была последняя чёрная полоса, после чего начинается мощный импульс энергетики. Сегодня нужно постараться и настроиться, чтобы в районе 19 часов сбросить весь скопившийся негатив, желательно что-то поделать в этот момент. Погулять, подышать, попрыгать, чтобы вышла застойная энергетика. Во время затмения наш организм как будто засыпает и тёмные силы легче могут настигнуть. В этом смысле сегодня надо настраиваться на борьбу внутреннюю, — заявил Зараев в интервью Лайфу.

Он призвал "сбросить всё, что не хочется тащить в следующий цикл". А дальше зимнее солнцестояние и "силы света берут верх над силами тьмы". Это будет время, подходящее для долгосрочных планов, подачи посыла на будущее. Поэтому вот ещё несколько советов, что можно сделать сегодня:

— Это важный и знаковый день, кто-то может его провести в церкви, кто-то делает домашние очистительные практики. Это массажи, прогулки. Очень важно телу показать, кто в нём хозяин и что вы от него хотите. Стоит также позвонить близким и родным. Это надо делать за два-три часа до 19:13. Это самый лучший период, когда стоит поставить точки над "i". Какие-то извинения и обиды надо закрывать до самого момента новолуния, — пояснил Зараев.

Он призывает людей, родившихся под знаками Земли и Воды, быть сегодня внимательными и осторожными. А вот те, кто появился на свет под знаками Огня и Воздуха, легче перенесут этот период. У них, по словам астролога, больше будет возможностей изменить жизнь к лучшему.

Ранее Лайф рассказывал о том, чем грозят четыре затмения в 2021 году по версии астрологов.