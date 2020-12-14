Во Франции двух фанатов из России приговорили к длительным срокам за беспорядки на Евро-2016
Адвокаты настаивали, что они невиновны в смерти англичанина.
Российские болельщики на матче чемпионата Европы по футболу – 2016 в Марселе. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Суд французского Экс-ан-Прованса вынес обвинительный приговор в отношении российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова. Они признаны виновными в участии в беспорядках в Марселе во время европейского футбольного чемпионата и нанесении тяжких травм английскому фанату, который позднее скончался.
Ивкина приговорили к трём годам тюремного заключения. Косову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщил РИА "Новости" адвокат одного из россиян Жюльен Пинелли.
Французская прокуратура изначально требовала пять лет тюрьмы для Ивкина и 15 лет лишения свободы для Косова. Сторона защиты россиян настаивала, что причиной серьёзных травм английского фаната была не драка с российскими болельщиками.
Футбольный фанат: В Марселе за один час мы дрались семь разБолельщик, вернувшийся в Петербург с Евро-2016, рассказал о драках между футбольными фанатами во Франции.
Напомним, преследования в отношении российских фанатов связаны с уличными беспорядками в Марселе летом 2016 года. В результате столкновений в преддверии и во время матча сборных России и Англии пострадало 35 человек, а один британский болельщик скончался. По факту гибели британца россиян Павла Косова и Михаила Ивкина объявили в общеевропейский розыск и задержали в 2018 году в Германии. По версии французских следователей, именно они избили погибшего британского болельщика Эндрю Беча.
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