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Во Франции двух фанатов из России приговорили к длительным срокам за беспорядки на Евро-2016

Адвокаты настаивали, что они невиновны в смерти англичанина.

14 декабря 2020, 13:40

Российские болельщики на матче чемпионата Европы по футболу – 2016 в Марселе. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Суд французского Экс-ан-Прованса вынес обвинительный приговор в отношении российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова. Они признаны виновными в участии в беспорядках в Марселе во время европейского футбольного чемпионата и нанесении тяжких травм английскому фанату, который позднее скончался.

Ивкина приговорили к трём годам тюремного заключения. Косову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщил РИА "Новости" адвокат одного из россиян Жюльен Пинелли.

Французская прокуратура изначально требовала пять лет тюрьмы для Ивкина и 15 лет лишения свободы для Косова. Сторона защиты россиян настаивала, что причиной серьёзных травм английского фаната была не драка с российскими болельщиками.

Футбольный фанат: В Марселе за один час мы дрались семь раз

Футбольный фанат: В Марселе за один час мы дрались семь раз

Болельщик, вернувшийся в Петербург с Евро-2016, рассказал о драках между футбольными фанатами во Франции.

Напомним, преследования в отношении российских фанатов связаны с уличными беспорядками в Марселе летом 2016 года. В результате столкновений в преддверии и во время матча сборных России и Англии пострадало 35 человек, а один британский болельщик скончался. По факту гибели британца россиян Павла Косова и Михаила Ивкина объявили в общеевропейский розыск и задержали в 2018 году в Германии. По версии французских следователей, именно они избили погибшего британского болельщика Эндрю Беча.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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