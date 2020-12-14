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Инспектора ДПС заподозрили в убийстве жены. Его злило, что она пила и не работала

Полицейский был на хорошем счету у начальства. Но в выходные и сам прикладывался к бутылке.

14 декабря 2020, 13:32

Фото © Соцсети

Инспектор ГИБДД из Тосненского района Ленинградской области подозревается в том, что убил свою жену во время пьянки. Следствие возбудило уголовное дело о "деяниях, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, драма развернулась, когда 40-летний инспектор ДПС и его жена-ровесница проводили вечер за спиртным. Мужчина разозлился, что супруга ничем не занимается, не работает и не учится, а только выпивает от скуки, причём даже без него. Его это раздражало. По версии следствия, тогда он стал избивать жену руками и ногами, вследствие чего она скончалась от разрыва селезёнки.

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По версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.

По другой версии, причиной конфликта могло стать то, что сотрудник ГИБДД ранее заметил супругу с другим мужчиной. Сам же полицейский уверял, что нашёл жену уже мёртвой. Якобы она ударилась об унитаз. Однако следы побоев опровергают это утверждение.

У женщины остался взрослый сын, который приходится пасынком инспектору ДПС. Сам мужчина был на хорошем счету у начальства, несмотря на то что регулярно выпивал в выходные.

Ранее в США мужчина убил новую знакомую и её отца после неудавшегося свидания в её доме.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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