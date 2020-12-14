Крымский винзавод "Массандра" продали за пять миллиардов рублей

Крымский винзавод "Массандра" продан компании "Южный проект". Об этом сообщило Минимущества Крыма.

На сайте ведомства говорится, что ООО сегодня предложило в ходе торгов за этот крупнейший винзавод России наивысшую цену — 5 327 177 370 рублей. Ещё одним претендентом была московская компаний "Эстэйт групп".

На торги винзавод был выставлен за 5,3 миллиарда рублей. Власти региона ожидали инвестиции в экономику от продажи предприятия в размере шести миллиардов рублей.

Винзавод "Массандра" был основан более 120 лет назад князем Львом Голицыным. У компании — около 4 тысяч гектаров виноградников. Кроме головного завода есть ещё восемь филиалов.