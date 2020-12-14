Крымский винзавод "Массандра" продали за пять миллиардов рублей
Это крупнейшее из подобных предприятий в России. У него богатая история.
Фото © rk.gov.ru
Крымский винзавод "Массандра" продан компании "Южный проект". Об этом сообщило Минимущества Крыма.
На сайте ведомства говорится, что ООО сегодня предложило в ходе торгов за этот крупнейший винзавод России наивысшую цену — 5 327 177 370 рублей. Ещё одним претендентом была московская компаний "Эстэйт групп".
"Массандра" не смогла найти подтверждений словам о "царской" бутылке "Матильда"Ранее винзавод опубликовал фотографии бутылки, форму которой, как утверждалось, придумал Николай II.
На торги винзавод был выставлен за 5,3 миллиарда рублей. Власти региона ожидали инвестиции в экономику от продажи предприятия в размере шести миллиардов рублей.
Винзавод "Массандра" был основан более 120 лет назад князем Львом Голицыным. У компании — около 4 тысяч гектаров виноградников. Кроме головного завода есть ещё восемь филиалов.
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