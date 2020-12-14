Отомстит за ЦСКА? "Краснодар" сразится с загребским "Динамо" в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из российских команд в еврокубках остался только "Краснодар", который выступит во втором по значимости турнире. В соперники "быкам" досталось загребское "Динамо", которое "обидело" московский ЦСКА на групповом этапе.