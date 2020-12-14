Отомстит за ЦСКА? "Краснодар" сразится с загребским "Динамо" в Лиге Европы
"Быки" — последний российский клуб в еврокубках.
Игрок "Краснодара" Реми Кабелла. Фото © ТАСС / Андрей Шрамко
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из российских команд в еврокубках остался только "Краснодар", который выступит во втором по значимости турнире. В соперники "быкам" досталось загребское "Динамо", которое "обидело" московский ЦСКА на групповом этапе.
🔥 Round of 32 draw! 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020
Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля 2021 года, ответные — 25 февраля. Напомним, "Краснодар" занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Челси", "Севильей" и "Ренном". "Динамо" выиграло группу Лиги Европы с "Вольфсбергом", "Фейеноордом" и ЦСКА.
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