На Урале выписали и отправили в детдом малышку, которую мать морила голодом в шкафу
А её родительнице сегодня избрали меру пресечения.
Фото © ОДКБ № 1 Екатеринбурга
Малышку, которую мать полгода морила голодом и держала в шкафу, выписали из больницы Екатеринбурга и передали в дом ребёнка. Она набрала вес, сейчас ожидаются результаты генетической экспертизы.
— Девочка в стабильном состоянии, передана в дом ребёнка. Вес на момент отправки в детдом — 6,5 кг, — рассказали Лайфу в больнице.
В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодомРебёнок ведёт себя очень активно и любознательно.
А её матери Краснотурьинский городской суд сегодня избрал меру пресечения — ей вынесен запрет на совершение определённых действий, арестовывать её не стали. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.
Лайф ранее рассказывал об этой шокирующей истории. Напомним, в городе Карпинске женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время вечеринки. Сама горе-мать заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Впоследствии выяснилось, что о девочке тайком заботился её старший брат.
Выбор редакции
На Урале суд не стал арестовывать мать, которая полгода морила голодом дочь в шкафу
Хамили и угрожали. Продавец изложил свою версию конфликта, который закончился комой для подростка
Вслед за Белгородом ледяной дождь залил Курск. Теперь он город-каток — видео
Названы самые популярные в Европе электрокары
Покупательница раскрыла обман "Пятёрочки", о котором она сама узнала лишь при изучении чека
Комментариев: 0