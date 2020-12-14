На Урале выписали и отправили в детдом малышку, которую мать морила голодом в шкафу

Малышку, которую мать полгода морила голодом и держала в шкафу, выписали из больницы Екатеринбурга и передали в дом ребёнка. Она набрала вес, сейчас ожидаются результаты генетической экспертизы.

— Девочка в стабильном состоянии, передана в дом ребёнка. Вес на момент отправки в детдом — 6,5 кг, — рассказали Лайфу в больнице.

А её матери Краснотурьинский городской суд сегодня избрал меру пресечения — ей вынесен запрет на совершение определённых действий, арестовывать её не стали. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Лайф ранее рассказывал об этой шокирующей истории. Напомним, в городе Карпинске женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время вечеринки. Сама горе-мать заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Впоследствии выяснилось, что о девочке тайком заботился её старший брат.