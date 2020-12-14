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На Урале выписали и отправили в детдом малышку, которую мать морила голодом в шкафу

А её родительнице сегодня избрали меру пресечения.

14 декабря 2020, 12:44
<p>Фото © ОДКБ № 1 Екатеринбурга</p>

Фото © ОДКБ № 1 Екатеринбурга

Малышку, которую мать полгода морила голодом и держала в шкафу, выписали из больницы Екатеринбурга и передали в дом ребёнка. Она набрала вес, сейчас ожидаются результаты генетической экспертизы.

Девочка в стабильном состоянии, передана в дом ребёнка. Вес на момент отправки в детдом — 6,5 кг, — рассказали Лайфу в больнице.

В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодом

В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодом

Ребёнок ведёт себя очень активно и любознательно.

А её матери Краснотурьинский городской суд сегодня избрал меру пресечения — ей вынесен запрет на совершение определённых действий, арестовывать её не стали. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Лайф ранее рассказывал об этой шокирующей истории. Напомним, в городе Карпинске женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время вечеринки. Сама горе-мать заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Впоследствии выяснилось, что о девочке тайком заботился её старший брат.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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