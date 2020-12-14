Россиянам напомнили, для кого коронавирус может оказаться смертельно опасным
Повышенное содержание глюкозы в крови подпитывает его.
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Люди, у которых диагностирован сахарный диабет, наиболее уязвимы перед новым штаммом коронавируса из-за его особенностей. Об этом напомнила россиянам заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.
— Заболевание сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови. Вирус SARS-CoV-2 с удовольствием подпитывается глюкозой и активно проникает в клетки, — приводит слова Шестаковой агентство Ura.ru.
У диабетиков к тому же ослаблена иммунная защита от вирусов, что повышает их шансы заразиться коронавирусом. Также в их случае намного более вероятен риск впасть в кому. В результате пандемии смертность среди людей, больных диабетом, увеличилась на 20%.
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Также в группе риска находятся люди пожилого возраста, больные ожирением, пациенты с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом. Шестакова отмечает, что таким россиянам критически важно внимательно следить за своим состоянием и постоянно быть в контакте с лечащим врачом, чтобы не пропустить симптомы заболевания.
Ранее сегодня стало известно, что вакцина от коронавируса "Спутник V" уже доставлена во все регионы России.
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